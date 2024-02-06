Серия смартфонов Oppo Find X7 собрала миллион предзаказов всего за четыре недели после анонса, но пока доступна только в Китае

Серия смартфонов Oppo Find X7 вызвала огромный интерес среди потребителей, собрав миллион предзаказов всего за четыре недели после анонса. Этот успех еще более значим, учитывая, что продажи пока осуществляются только в Китае. Представители Oppo подчеркнули высокий спрос на новую серию, несмотря на ограниченность рынка.

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Билли Чжанг, президент отдела международного маркетинга, продаж и сервиса Oppo, выразил уверенность в привлекательности Find X7 за пределами Китая. Впрочем, на данный момент устройства доступны исключительно через каналы импорта, что может сопровождаться проблемами с совместимостью программного обеспечения и сетевыми стандартами.

Несмотря на высокий интерес к серии Find X7 в Китае, многие международные пользователи выражают надежду на скорый официальный выход устройств на глобальный рынок. Это позволило бы еще более расширить аудиторию Oppo и предложить альтернативу доминирующим на мировом рынке брендам, таким как Samsung и Apple.

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Сотрудничество Oppo с Nokia и адаптация интерфейса ColorOS для международных пользователей могут стать ключевыми факторами для успешного выхода Oppo на глобальный рынок. Это не только укрепит позиции компании за рубежом, но и обогатит рынок смартфонов новыми инновационными решениями.