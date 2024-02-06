Технологии Brighter AI помогут Apple усовершенствовать функции приватности в очках Vision Pro.

Компания Apple рассматривает возможность приобретения немецкого стартапа Brighter AI. Это решение может стать ключом к улучшению функций конфиденциальности в очках Vision Pro. Brighter AI известен своими разработками в области анонимизации данных лиц и номерных знаков автомобилей без их размытия.

реклама

Технология стартапа позволяет изменять изображения таким образом, чтобы объекты оставались нераспознанными, сохраняя при этом видимость окружающей обстановки.

Это приобретение потенциально может решить проблемы конфиденциальности, связанные с Vision Pro, аналогичные тем, что возникли при запуске Google Glass. Вспомним случай в Сан-Франциско в 2014 году, когда использование Google Glass привело к неприятному инциденту в баре.

Внедрение технологии Brighter AI в Vision Pro может предотвратить подобные ситуации, делая номера автомобилей и лица людей на фотографиях анонимными, но при этом распознаваемыми.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Apple стремится укрепить доверие пользователей к новым технологиям, обеспечивая при этом их конфиденциальность и безопасность в цифровом мире.