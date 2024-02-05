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Китай успешно запустил 20 спутников в двух разных ракетных миссиях. В ходе первого запуска ракета Long March 2C отправила на орбиту 11 спутников, которые принадлежат космической части китайской компании Geely. Эти спутники являются частью проекта "Констелляция будущей мобильности Geely" и предназначены для обеспечения автономного управления и связи в режиме реального времени.
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Вторая ракета, Jielong-3, была запущена с мобильной морской платформы и вывела на орбиту дополнительных 9 разнообразных спутников. Этот запуск также был успешным.
Эта миссия продемонстрировала Китайскую космическую программу в развитии и её способность разнообразных запусков.
Компания Geely планирует развернуть на орбите 240 спутников, объединяя коммуникационные, навигационные и дистанционного зондирования возможности. Это поможет предоставить глобальные услуги передачи данных и позиционирования с высокой точностью.