В Китае было успешно осуществлено два ракетных запуска, в результате которых было выведено в космос 20 спутников.

Китай успешно запустил 20 спутников в двух разных ракетных миссиях. В ходе первого запуска ракета Long March 2C отправила на орбиту 11 спутников, которые принадлежат космической части китайской компании Geely. Эти спутники являются частью проекта "Констелляция будущей мобильности Geely" и предназначены для обеспечения автономного управления и связи в режиме реального времени.

реклама

Вторая ракета, Jielong-3, была запущена с мобильной морской платформы и вывела на орбиту дополнительных 9 разнообразных спутников. Этот запуск также был успешным.

Эта миссия продемонстрировала Китайскую космическую программу в развитии и её способность разнообразных запусков.

Компания Geely планирует развернуть на орбите 240 спутников, объединяя коммуникационные, навигационные и дистанционного зондирования возможности. Это поможет предоставить глобальные услуги передачи данных и позиционирования с высокой точностью.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



