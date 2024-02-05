Yandex N.V. продает свой бизнес в России и некоторых соседних странах за $5.2 миллиарда, что в два раза меньше рыночной стоимости, из-за обязательной скидки, введенной российским правительством.

Компания Yandex N.V., базирующаяся в Нидерландах, приняла решение продать свой оставшийся бизнес в России и ряде соседних стран за 475 миллиардов рублей (примерно $5.2 миллиарда), что составляет около половины ее рыночной стоимости на фоне последних событий. Эта сделка стала возможной благодаря особому условию, введенному правительством России, которое предусматривает обязательную скидку в 50% при продаже активов компаниями из стран, которые Россия считает "недружественными". Нидерланды, где зарегистрирована материнская компания Yandex, входят в этот список из-за санкций Европейского Союза.

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Yandex, основанный в 1997 году и часто называемый "Google России", развивался как крупный интернет-гигант, предлагая широкий спектр услуг, аналогичных американскому конкуренту, включая поиск, электронную коммерцию, рекламу, карты и транспортные услуги. Компания стала публичной на Nasdaq в 2011 году, достигнув пика своей рыночной капитализации в $31 миллиард в ноябре 2021 года.

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Однако последующие события привели к резкому падению акций компании и временной остановке торгов на Nasdaq, за которой последовало исключение акций Yandex из списка торгуемых. В результате Yandex N.V. столкнулась с необходимостью избавления от всех связанных с Россией активов. Решение о продаже последнего сегмента бизнеса в России стало частью стратегии дистанцирования от российских корней, включая изменение бренда и корпоративной структуры компании. В будущем Yandex N.V. планирует развивать свой международный бизнес под новым брендом и уже объявила о намерении изменить юридическое название.