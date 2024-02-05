В Китае продавцы нашли способ обойти запрет на продажу видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4090, покупая готовые ПК с этими картами и продавая их отдельно.

В Китае наблюдается высокий спрос на видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090, несмотря на официальный запрет на ее продажу в стране. Китайские предприниматели нашли обходной путь, позволяющий им продолжать извлекать прибыль от продажи этих видеокарт. Они покупают готовые компьютеры с установленными в них RTX 4090, извлекают видеокарты и продают их отдельно.

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Этот метод оказался эффективным даже вопреки попыткам ритейлеров ограничить возможность перепродажи, продавая видеокарты только в составе собранных ПК. Например, один из покупателей приобрел 20 таких систем у тайваньского ритейлера, где полная стоимость каждого компьютера с RTX 4090 достигала приблизительно 32,000 RMB (около $4450 USD), что значительно выше рекомендованной розничной цены в США.

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Этот подход позволяет китайским продавцам удовлетворять спрос на рынке ИИ, где клиенты готовы платить высокую цену за продвинутые вычислительные возможности. Таким образом, несмотря на высокие затраты на приобретение компьютеров, продавцы получают значительную прибыль, продавая видеокарты по отдельности.