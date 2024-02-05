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Mirakl
Новые магниты для электромобилей и ветряных турбин ускоряют энергетический переход
Ученые работают над альтернативными магнитами из железа нитрида, чтобы компенсировать возможный дефицит редких металлов, используемых в электромобилях и ветряных турбинах

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Магниты из редких металлов, используемые в электромобилях, ветряных турбинах и высокотехнологичных приборах, могут стать дефицитными из-за роста спроса. Это вызывает беспокойство в индустрии электромобилей и возобновляемой энергетики.

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По словам экспертов, чтобы удовлетворить потребность в редких металлах к 2050 году, производство некоторых из них должно увеличиться в семь раз. Спрос на такие металлы, как неодим и диспрозий, может вырасти в 15 раз к 2040 году.

Однако даже несмотря на их название, редкие металлы не так уж и редки. Проблема заключается в ограниченном количестве месторождений и низкой концентрации этих элементов, что может сделать их добычу экономически нецелесообразной.

В ответ на это Tesla объявила о планах отказаться от редких металлов в своих новых электромобилях. Компания Niron Magnetics из Миннесоты разрабатывает магниты из железа нитрида, созданные из более доступных элементов, чтобы обеспечить стабильные поставки в будущем. Эти магниты также более эффективны и экологически безопасны, так как не содержат кобальта.

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#новости #электромобили #энергия #магниты
Источник: notebookcheck.net
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