CAKE, шведский стартап по производству электрических мотоциклов, известный своим функциональным минималистичным дизайном, объявил о банкротстве

Шведский стартап по электрическим мотоциклам, известный своим функциональным и минималистичным дизайном, CAKE, подал заявление о банкротстве. Компания недавно столкнулась с снижением спроса, несколькими отзывами продукции и отказом инвестора во время последнего раунда финансирования, что оказалось последней каплей. CAKE стала еще одной компанией в области электромобильности, которая объявила о банкротстве за последние несколько месяцев.

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Ситуация в индустрии электромобильности не выглядит оптимистичной, и шведский стартап по электрическим мотоциклам CAKE стал последней компанией, подавшей заявление о банкротстве. Несмотря на то что компания еще не сделала официального заявления, генеральный директор Стефан Йттерборн подтвердил эту информацию перед медиа. Компания столкнулась с финансовыми трудностями, и, по сообщениям, уход одного из инвесторов посреди раунда финансирования стал последней каплей.

CAKE привлекла внимание своим чистым, функциональным и модульным дизайном мотоциклов с момента выпуска своей первой модели Kalk в 2018 году. Кроме мотоцикла Kalk, доступного в вариантах для бездорожья и улицы, CAKE также предлагает несколько коммунальных и коммерческих мопедов с разнообразными конфигурациями и аксессуарами для различных сфер использования.

Проблемы компании начались в ноябре прошлого года, когда ее мопеды Osa были отозваны из-за риска поломки алюминиевой рулевой колонки. Вскоре после этого один из мотоциклов Kalk загорелся во время зарядки, что вынудило компанию провести отзыв для замены батарей на затронутых единицах. В прошлом месяце Йттерборн сообщил шведским новостным агентствам, что компания не сможет выплатить заработную плату своим сотрудникам.

CAKE присоединяется к ряду компаний в области электромобильности, которые столкнулись с финансовыми трудностями и объявили о банкротстве в последнее время - производители электросамокатов VanMoof, Bird и Superpedestrian, а также производители электровелосипедов Mate и Sondors все либо объявили о банкротстве, либо закрыли свои операции или были спасены через последнеминутное приобретение. Последний вариант мог бы сохранить бренд в живых, и, возможно, это лучший вариант для CAKE, но пока планы компании на будущее остаются неизвестными.

















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