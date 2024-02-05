Chatreey представила новый мини-ПК AN2 Pro с процессором AMD Ryzen 5 5625U, поддерживающим до 64 ГБ оперативной памяти и позволяющим одновременное подключение трех мониторов.

Chatreey представляет новый и весьма доступный мини-ПК AN2 Pro, который позволяет устанавливать несколько накопителей большой емкости и обеспечивает достаточную производительность для множества приложений.

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Главной особенностью AN2 Pro является его встроенный процессор AMD Ryzen 5 5625U с шестью ядрами, поддерживающий одновременную обработку 12 потоков. Даже несмотря на то, что это не самый новый процессор, он все равно способен обеспечить отличную производительность.

Пользователи могут устанавливать два модуля оперативной памяти DDR4, общим объемом до 64 ГБ. Для хранения данных доступны два слота M.2, поддерживающих протокол NVMe для высокоскоростной передачи данных.

AN2 Pro позволяет одновременно подключать три монитора, включая мониторы с разрешением 4K. Помимо порта HDMI, устройство также оснащено USB Type C с поддержкой вывода изображения через DisplayPort. На передней панели ПК есть два порта USB 3.0, а на задней — два порта USB 2.0, аудиоразъем и порт Ethernet. Питание осуществляется через круглый разъем, а не через USB PD. Поддерживаются WiFi 6 и Bluetooth 5.

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