Новая GeForce RTX 3050 6 ГБ показала хорошие результаты по сравнению с RTX 3050 8 ГБ в ранних тестах, даже несмотря на различные сокращения оборудования NVIDIA.

NVIDIA представила новую графическую карту GeForce RTX 3050 с 6 ГБ памяти, и ранние тесты показывают ее внушительную производительность, даже в сравнении с более мощной версией RTX 3050 с 8 ГБ памяти. Удивительно, что новая 6-гигабайтная модель уступает своей старшей сестре всего на 20%, несмотря на снижение мощности на 46%.

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Изменения в новой GeForce RTX 3050 не ограничились уменьшением объема видеопамяти с 8 ГБ до 6 ГБ. NVIDIA также сократила ширину памяти с 128 бит до 96 бит, что, в принципе, должно было снизить производительность. Тем не менее, эта карта поддерживает высокую тактовую частоту памяти в 14 Гб/с и продолжает радовать геймеров.

GeForce RTX 3050 6 ГБ имеет TGP 70 Вт, что на 46% меньше, чем у 8-гигабайтной версии, и больше не требует дополнительного питания через разъемы. Она оснащена GPU GA107-325 с 2304 ядрами CUDA, что делает ее мощной для своего класса.

Сравнительные тесты, проведенные ComputerBase, показали, что GeForce RTX 3050 6 ГБ всего на 20% уступает более дорогой и мощной версии RTX 3050 8 ГБ. Это впечатляющий результат, учитывая сниженные характеристики новой карты.

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Кроме того, NVIDIA установила более низкую цену для GeForce RTX 3050 6 ГБ. Официальная цена составляет $169, и версии с разгоном, вероятно, будут доступны за $179. Это отличная новость для геймеров, предоставляющая им доступ к качественным графическим картам по более низкой цене.