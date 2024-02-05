В интеллектуальный замок Nuki Plus от Ultion теперь добавлена ​​поддержка Matter, что обеспечивает дополнительную совместимость и безопасность одному из самых надежных замков на рынке.

Британская компания Ultion и производитель Nuki Smart Lock и Smart Lock Pro, Nuki, объединили усилия, чтобы создать умный замок Ultion Nuki Plus. С этой новой версией, поддерживающей технологию Matter, замок стал еще умнее и безопаснее.

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Новый Ultion Nuki Plus Matter edition поддерживает взаимодействие с большинством популярных умных платформ, что делает его более удобным для интеграции в вашу систему умного дома. Замок обеспечивает высокий уровень безопасности с помощью шифрования AES и методов, используемых в банковской криптографии.

Важным обновлением является встроенный "трехзвездочный евроцилиндровый замок" с функцией Lockdown Mode, который блокирует замок при попытке вторжения. Ultion предоставляет уникальную гарантию безопасности в размере £2000 ( это эквивалентно примерно 200 000 рублям) , что замок устоит перед любыми попытками взлома.

Владельцам предыдущих моделей умных замков Ultion Nuki придется заменить их на новую Matter edition из-за аппаратных обновлений. Однако существующие аксессуары, такие как отпечаток пальца и Bluetooth-ключи, будут совместимы с новой версией замка.





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