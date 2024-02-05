Монитор Xiaomi Monitor A24i появился на глобальном веб-сайте бренда, что позволяет предположить, что он может вскоре появиться в странах по всему миру.

Xiaomi анонсировала новый монитор A24i, который уже появился на глобальном веб-сайте бренда, что намекает на его скорое появление в разных странах мира. Этот монитор имеет базовый дизайн, но предлагает несколько заметных функций, включая дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления 100 Гц. Вот некоторые ключевые особенности монитора Xiaomi A24i:

Дисплей: Модель A24i оснащена 23,8-дюймовой (примерно 60,5 см) панелью IPS LCD с разрешением 1080p и частотой обновления 100 Гц. Он охватывает 99% цветовой гаммы sRGB, воспроизводя 16,7 миллионов цветов, и имеет максимальную яркость 250 кд/м². Кроме того, он обеспечивает точность цветопередачи ΔE<2, контрастность 1 000:1 и время отклика 6 мс.

Дизайн: Монитор обладает тонким профилем толщиной 7,5 мм (примерно 0,3 дюйма). Он поставляется с подставкой с регулируемым углом наклона для гибкой установки. Также возможен монтаж на стену с поддержкой VESA, хотя крепление придется приобретать отдельно.

Подключение: Монитор включает порты для DisplayPort 1.4, HDMI и DC IN для подачи питания.

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Ожидается, что монитор Xiaomi A24i станет доступным для покупки, однако подробности о его цене и конкретных странах запуска пока не подтверждены. Xiaomi также недавно выпустила более крупный монитор A27i в различных регионах, включая Европейский союз.

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