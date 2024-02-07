Американский журналист Такер Карлсон провел в России несколько дней и даже побывал на балетном представлении в знаменитом Большом театре, сообщает Telegram-канал Mash

Известный американский журналист Такер Карлсон провел несколько дней в России, посетив даже балетное представление в знаменитом Большом театре. Фотографии консервативного комментатора были опубликованы в субботу, вызвав широкие спекуляции и вопросы о целях его визита.

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По информации телеграм-канала Mash, Карлсон прибыл в Москву из Стамбула на рейсе Turkish Airlines с опозданием в несколько часов. С тех пор его видели на балете "Спартак" в Большом театре в Москве.

Несмотря на спекуляции, Карлсон пока не подтвердил цель своей поездки, и остается неясным, по какой причине он находится в России. Тем не менее, ходят слухи, что с прошлого года у него есть намерение взять интервью у Президента России Владимира Путина.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в сентябре не исключил возможности интервью Карлсона с Путиным, однако заявил, что российский президент согласится на встречу с американским журналистом только тогда, когда американская общественность перестанет серьезно подвергаться антироссийской пропаганде.