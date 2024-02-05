Boeing расследует проблему с неправильно просверленными отверстиями в румпе около 50 самолетов 737 Max, что может повлиять на сроки их доставки.

Boeing столкнулся с новой проблемой в производстве своих самолетов 737 Max. Компания обнаружила, что в румпе около 50 еще не доставленных машин просверлены неправильные отверстия. Информацию об этом предоставил один из поставщиков. Несмотря на уверения руководства о том, что данная проблема не угрожает немедленной безопасности полетов, FAA (Федеральное авиационное управление США) объявило о введении усиленного контроля за качеством производства в Boeing.

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В свете этого инцидента, а также после недавнего случая с отсоединением части румпа у самолета 737-9 Max от Alaska Airlines во время полета, который вызвал беспокойство среди пассажиров, Boeing заявил о планах усилить контроль качества своей продукции. Также стало известно, что некоторые авиакомпании планируют направить своих инспекторов на производственные линии Boeing, чтобы лично убедиться в качестве сборки самолетов.

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Производство румпов для 737 осуществляется компанией Spirit Aerosystems, которая ранее входила в состав Boeing. Не первый раз компания сталкивается с проблемой неправильно просверленных отверстий, что ранее уже приводило к приостановке поставок самолетов этого типа. На этот раз проблема касается деталей давления, которые закрывают пассажирскую кабину сзади.