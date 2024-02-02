В ответ на напряженность в Косово, президент Сербии Александар Вучич запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН.

В пятницу, в сербских районах Косово, произошли новые инциденты, вызванные действиями полиции и вооруженных сил косовских албанцев против сербских учреждений. В связи с обострением ситуации президент Сербии Александар Вучич запросил проведение специального заседания Совета Безопасности ООН.

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Вучич обратился к лидерам ЕС и стран-членов Совета Безопасности ООН, включая Россию и Китай, с просьбой обсудить действия Приштины. Он заявил, что Сербия стремится к срочному рассмотрению ситуации на специальной сессии, запланированной на понедельник, 5 февраля.

Силы Косово вторглись в административные здания и учреждения сербов в различных населенных пунктах, включая Гораждевац, Осояне и Видане, проводя обыски и закрывая сербские медицинские учреждения.

Президент Сербии подчеркнул, что действия Приштины являются попыткой создания невозможных условий для жизни сербов в Косово. Это связано с отказом от сербского динара в пользу евро по требованию ЕС, что вызвало недовольство среди сербского населения Косово.

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В январе политическое движение сербов Косово "Сербская листа" расценило введение евро как попытку вытеснения сербов из региона. По словам первого заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича, в прошлом году около 13% сербов покинули Косово из-за давления со стороны косовских албанцев.