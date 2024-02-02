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HMD Global официально прекращает продвижение Nokia
HMD Global завершает эпоху Nokia, убирая бренд с своего сайта и готовясь к выпуску собственных устройств под маркой HMD.

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HMD Global, компания, стоящая за брендом Nokia в последние годы, официально прекращает продвижение Nokia, удаляя все упоминания о бренде с своего веб-сайта. Переход с домена nokia.com/phones теперь направляет пользователей на сайт HMD Global, что ставит точку в истории Nokia как самостоятельного бренда телефонов. Этот шаг, хоть и предсказуемый для многих, подчеркивает конец эпохи для знаменитого производителя телефонов.

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Несмотря на сложности, с которыми Nokia столкнулась с 2007 года, HMD Global не планирует останавливаться на достигнутом и готовится к выпуску собственных смартфонов и кнопочных телефонов под своим брендом. Среди анонсированных продуктов – флагманский смартфон с обозначением TA-1585 и планшет HMD T21, а также ряд бюджетных устройств, каждое из которых будет иметь уникальный дизайн и логотип HMD.

Тем не менее, HMD Global планирует продолжать использование технологий и патентов Nokia в своих будущих продуктах, что обеспечит высокий уровень качества и инноваций в выпускаемых телефонах и устройствах. Хотя продукция под маркой Nokia больше не будет выпускаться, возможность возрождения бренда в будущем остается открытой.

HMD Global взяла курс на развитие рынков Азии и Индии своими новинками, не исключая возможности расширения на европейские и американские рынки. Этот стратегический шаг может открыть перед компанией новые горизонты и укрепить ее позиции на конкурентном рынке мобильных устройств.

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По мере того как Nokia уходит в историю, желаем HMD Global успехов в создании инновационных продуктов, которые будут соответствовать ожиданиям потребителей и предложат что-то новое на рынке смартфонов.

#новости #nokia
Источник: wccftech.com
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