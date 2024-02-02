Apple в 17-й раз заняла первое место в рейтинге самых уважаемых компаний мира, опередив таких технологических гигантов, как Microsoft и Amazon.

В последний раз, достигнув впечатляющей оценки стоимости в $3 триллиона к концу 2023 года, Apple продолжает демонстрировать своё доминирование, заняв первое место в списке самых почитаемых компаний на планете в 17-й раз подряд. Этот титул отличает американскую технологическую компанию от других гигантов индустрии, включая Microsoft и Amazon, в рейтинге, составленном на основании оценок более чем 3700 специалистов, включая аналитиков, членов правления и исполнительных директоров. Эти эксперты оценивали компании по различным параметрам, таким как потенциал для инвестиций, эффективность управления и вклад в социальные инициативы.

реклама

Apple заработала общий балл в 8.19, что немного ниже, чем балл в 8.65, полученный годом ранее. Однако компания вышла на первое место в таких ключевых областях, как ответственность перед обществом, финансовая стабильность, инновационность и способность конкурировать на глобальном уровне. Microsoft заняла второе место, получив высокие оценки в секторе разработки программного обеспечения, тогда как Amazon замкнула тройку лидеров, несмотря на падение с второго на третье место по сравнению с прошлым годом, но сохранила лидерство в категориях интернет-сервисов и розничной торговли.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В исследовании Fortune было учтено 1500 компаний, как американских, так и международных, с годовым доходом от $10 миллиардов. После отбора наиболее доходных субъектов, список был сокращен до 660 предприятий. Вопреки спаду продаж оборудования в 2023 году, ожидается, что к концу 2024 года стоимость Apple может достигнуть $4 триллионов, особенно благодаря оценке подразделения услуг компании между $1.5 и $1.6 триллионами.