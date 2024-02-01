Apple продлила лицензионное соглашение с Qualcomm на использование 5G-модемов до марта 2027 года, что свидетельствует о возможной задержке в разработке собственного 5G-модема компанией.

Apple продолжит использовать модемы 5G от Qualcomm как минимум до марта 2027 года. Это стало известно из последнего отчета Qualcomm о прибылях и убытках. Генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон подтвердил, что соглашение между двумя компаниями было продлено на год больше, чем ожидалось ранее.

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Это решение указывает на задержку в разработке собственного 5G-модема Apple, о котором давно ходили слухи. Изначально предполагалось, что купертиновский технологический гигант запустит свой чип в конце 2025 или начале 2026 года. Однако новые данные говорят о том, что Apple нужно больше времени для решения технических проблем и оптимизации производства.

Сотрудничество с Qualcomm гарантирует Apple стабильный доступ к передовым 5G-модемам, что важно для поддержания конкурентоспособности iPhone на рынке. Несмотря на амбиции разработать собственный модем, компания столкнулась с рядом сложностей, включая проблемы с производительностью и перегревом первых прототипов.

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Покупка модемного бизнеса Intel 5G за 1 миллиард долларов не решила всех проблем Apple, что подтверждает сложность задачи создания высококачественного 5G-модема. Отложенный выпуск бюджетной версии iPhone SE 4 также связывают с этими трудностями.