Xiaomi готовит к выпуску планшет Pad 6S Pro с 12,4-дюймовым дисплеем и флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Xiaomi обновляет свою серию высокопроизводительных планшетов, представляя новинку - Pad 6S Pro. В отличие от предполагаемой модели Pad 7 Pro, появившейся в ранних слухах, компания выбрала для своего следующего планшета 12,4-дюймовый экран с соотношением сторон 16:10, предоставляя пользователям более просторную рабочую область.

реклама

Этот размер экрана выделяет новинку на фоне предыдущих моделей Pad 5 и Pad 5 Pro, предлагая улучшенное визуальное восприятие и комфорт при использовании.

В качестве "сердца" устройства выступит флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, что обещает выдающуюся производительность и эффективность. Кроме того, ожидается, что Pad 6S Pro будет поддерживать зарядку мощностью 120 Вт, что значительно сократит время зарядки аккумулятора.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Планшет будет официально представлен в рамках специального мероприятия, на котором также анонсируют электромобиль Xiaomi SU7 EV, демонстрируя амбиции компании в различных сферах технологий. Помимо Pad 6S Pro, Xiaomi планирует пополнить рынок двумя новыми планшетами под маркой Redmi в текущем году, хотя подробности об этих моделях пока держатся в секрете.