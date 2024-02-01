Samsung Electronics получила одобрение на патент в США на новый дизайн складного смартфона, который будет шире и тоньше текущего Galaxy Z Fold5. Появилась информация о планах компании выпустить две модели Galaxy Z Fold в 2024 году, включая более доступную версию.

Samsung вновь на пороге инноваций в мире складных смартфонов. Компания получила одобрение на новый патент в США, представляющий собой дизайн складного устройства, которое обещает быть одновременно шире и тоньше предшественника Galaxy Z Fold5. Этот шаг указывает на возможное появление двух версий Galaxy Z Fold в 2024 году, включая модель Galaxy Z Fold6 и ее потенциально более доступную альтернативу.



Информация о модели с кодовым названием SM-F956 (Q6) и ее более экономичной версии Q6A начала появляться благодаря утечкам из баз данных импорта и экспорта. Пока неясно, будет ли Q6A представлена как часть новой серии, например Galaxy A Fold. Однако уже сейчас ясно, что Samsung не останавливается на достигнутом, экспериментируя с различными форм-факторами и соотношениями сторон, как было продемонстрировано на прототипах Galaxy Z Fold5 в августе 2023 года.

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Помимо нового патента, Samsung представила прототипы с различными соотношениями сторон, включая 22,5:9, 22:9, 21,5:9 и 21:9, прежде чем остановиться на 23,1:9 для Galaxy Z Fold5. Эти эксперименты подчеркивают стремление компании к инновациям и улучшению пользовательского опыта