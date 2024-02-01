Samsung готовится представить Galaxy Z Flip 6 с увеличенной емкостью батареи до 4000 мАч, что обещает улучшенное время работы без подзарядки.

Samsung готовит обновление для своего следующего складного телефона Galaxy Z Flip 6, обещая увеличение емкости батареи до 4000 мАч. Этот шаг направлен на улучшение автономности устройства, что станет заметным преимуществом по сравнению с предыдущими моделями. Galaxy Z Flip 5 имел общую емкость 3591 мАч, но новая модель получит батареи 1097 мАч и 2790 мАч, обеспечивая общую емкость 3887 мАч, которую компания планирует округлить до 4000 мАч.

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Увеличение емкости батареи является значительным шагом вперед и может привести к увеличению времени работы устройства без подзарядки. Это особенно актуально, учитывая, что производительность батареи являлась одной из слабых сторон предыдущих моделей складных телефонов Samsung. В дополнение к улучшенной батарее, ожидается, что Galaxy Z Flip 6 получит основную камеру на 50 МП, что будет значительным улучшением по сравнению с двумя 12-мегапиксельными камерами в Z Flip 5.

Также возможно появление складного устройства начального уровня от Samsung, которое может быть представлено вместе с Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6. Это может стать частью стратегии компании по расширению своего присутствия на рынке складных устройств, особенно в Китае.

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Нововведения в Galaxy Z Flip 6, включая более мощную батарею и улучшенные камеры, а также потенциальное появление новых моделей, делают ожидание выпуска новинок от Samsung еще более интригующим. Поклонники бренда и технологий с нетерпением ждут официального анонса, чтобы узнать больше о том, что Samsung подготовила для своих следующих складных устройств.