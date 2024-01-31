AOC представляет AGON Gaming 27G4X, новый игровой монитор из серии G4 с 27-дюймовой IPS-панелью, разрешением 1080p и частотой обновления 180 Гц.

AOC расширяет свою линейку игровых мониторов, представляя модель AGON Gaming 27G4X из новой серии G4. Этот 27-дюймовый монитор, оснащенный IPS-дисплеем, предлагает разрешение 1080p и выдающуюся частоту обновления в 180 Гц, что делает его идеальным вариантом для любителей видеоигр. Монитор доступен по цене £169.99 на территории Великобритании и за €219 в странах еврозоны.

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С поддержкой HDR10 и пиковой яркостью в 300 нит, AGON Gaming 27G4X обеспечивает яркое и детализированное изображение. Дополнительно монитор совместим с технологией NVIDIA G-SYNC, что способствует снижению эффекта разрыва изображения, улучшая общее качество визуализации во время игр. Этот монитор также выделяется своей способностью поддерживать высокую частоту обновления при разрешении 1080p.

Особенностью AGON Gaming 27G4X является использование панели Fast IPS, что гарантирует низкое время отклика — 1 мс по стандарту GtG или 0.5 мс при измерении через MPRT, обеспечивая тем самым быструю и четкую картинку. Монитор предлагает различные виды подключений, включая DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, а также оснащен 3.5-мм аудиоразъемом и встроенными 2-ваттными динамиками для тех, кто предпочитает не использовать внешние аудиосистемы.

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С 40-пиновым GPIO-разъемом, совместимым с Raspberry Pi, AGON Gaming 27G4X предлагает дополнительную гибкость в использовании различных аксессуаров и расширений. AOC предлагает эту модель с трехлетней гарантией, обещая долговременную надежность и качество.