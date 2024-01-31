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На рынке появился новый одноплатный компьютер Libre Computer Solitude, предлагающий собой интересную альтернативу популярному Raspberry Pi. Устройство совместимо с аксессуарами и расширительными платами Raspberry Pi, что делает его удобным выбором для многих энтузиастов и разработчиков.
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Основой Libre Computer Solitude служит ARM-процессор Amologic S905D3 с четырьмя ядрами процессора и двумя графическими ядрами. Одной из выдающихся особенностей этой модели является наличие NPU (нейронного процессорного блока) с вычислительной мощностью более одного TOPs, что обещает значительное ускорение работы приложений, использующих искусственный интеллект. Пользователи могут выбрать конфигурацию с до 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X.
Для хранения операционной системы предусмотрена поддержка карт microSD. Также имеется разъем eMMC 5.x в компактном исполнении. Вывод изображения осуществляется через интерфейс HDMI 2.1, к тому же доступны порты DSI и CSI для подключения специализированных камер и дисплеев.
Устройство оснащено четырьмя портами USB типа A, поддерживающими стандарт USB 3.0, а также портом Ethernet с функцией Wake on LAN и возможностью питания по Ethernet. Наличие 3.5-миллиметрового аудиоразъема облегчает подключение динамиков. Встроенный инфракрасный датчик позволяет управлять Libre Computer Solitude с помощью пульта ДУ.
40-пиновый разъем GPIO совместим с разъемом Raspberry Pi, что дает возможность использовать дополнительные компоненты популярного одноплатного компьютера на Libre Computer Solitude. Стоимость устройства составляет $50 при прямой покупке у производителя.