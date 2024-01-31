Libre Computer выпустила новый одноплатный компьютер Solitude, предлагающий альтернативу Raspberry Pi по доступной цене

На рынке появился новый одноплатный компьютер Libre Computer Solitude, предлагающий собой интересную альтернативу популярному Raspberry Pi. Устройство совместимо с аксессуарами и расширительными платами Raspberry Pi, что делает его удобным выбором для многих энтузиастов и разработчиков.

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Основой Libre Computer Solitude служит ARM-процессор Amologic S905D3 с четырьмя ядрами процессора и двумя графическими ядрами. Одной из выдающихся особенностей этой модели является наличие NPU (нейронного процессорного блока) с вычислительной мощностью более одного TOPs, что обещает значительное ускорение работы приложений, использующих искусственный интеллект. Пользователи могут выбрать конфигурацию с до 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X.

Для хранения операционной системы предусмотрена поддержка карт microSD. Также имеется разъем eMMC 5.x в компактном исполнении. Вывод изображения осуществляется через интерфейс HDMI 2.1, к тому же доступны порты DSI и CSI для подключения специализированных камер и дисплеев.

Устройство оснащено четырьмя портами USB типа A, поддерживающими стандарт USB 3.0, а также портом Ethernet с функцией Wake on LAN и возможностью питания по Ethernet. Наличие 3.5-миллиметрового аудиоразъема облегчает подключение динамиков. Встроенный инфракрасный датчик позволяет управлять Libre Computer Solitude с помощью пульта ДУ.

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40-пиновый разъем GPIO совместим с разъемом Raspberry Pi, что дает возможность использовать дополнительные компоненты популярного одноплатного компьютера на Libre Computer Solitude. Стоимость устройства составляет $50 при прямой покупке у производителя.