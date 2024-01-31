Илон Маск заявил, что его стартап Neuralink успешно имплантировал чип в мозг пациента.

Американский миллиардер и создатель Tesla, Илон Маск, объявил о достижении важного момента в развитии своего стартапа Neuralink. Neuralink успешно впервые имплантировал чип в мозг человека, что представляет собой значительный шаг в медицинских и технологических исследованиях.

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Этот чип, разработанный Neuralink, призван помочь людям, которые страдают параличом, управлять своими конечностями силой мысли. Он предоставляет возможность мысленного взаимодействия с компьютерами и управления различными приложениями, что может стать революцией в области ассистивных технологий.

При этом Neuralink уже получил разрешение на тестирование мозговых имплантатов на людях от властей США. Эти имплантаты могут не только облегчить жизнь людям с ограниченными физическими возможностями, но и иметь потенциал для лечения неврологических заболеваний, таких как паралич и слепота.

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Развитие Neuralink и достижения в области мозговых имплантатов открывают новые горизонты для медицины и технологий, позволяя надеяться на будущее, где люди смогут преодолеть физические ограничения с помощью современных технологий.