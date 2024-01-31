Япония и Великобритания столкнулись с препятствиями в реализации плана по поставке артиллерийских 155-миллиметровых снарядов Украине.

Япония и Великобритания столкнулись с трудностями при попытке реализации совместного проекта по поставке артиллерийских снарядов в Украину. По информации из Wall Street Journal, инициатива, предполагающая производство 155-миллиметровых снарядов в Японии для последующей отправки в Великобританию, была приостановлена.

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Изначально проект задуманный, как способ компенсации за передачу британских боеприпасов Украине, включал в себя производство снарядов по лицензии BAE Systems и их отправку в Великобританию. Эта косвенная поддержка Киева имела цель обеспечить западным странам дополнительные ресурсы для военной помощи.

Однако, как сообщает WSJ, британские официальные лица решили отказаться от этой стратегии из-за технических проблем, связанных с использованием снарядов от японской компании Komatsu, а также ограничений по количеству производимых гранат.

Несмотря на приостановку плана, представитель британского Минобороны подчеркнул намерение продолжать поддержку Украины в ее защите суверенитета. В то же время, представитель правительства Японии воздержался от комментариев по этому поводу.

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Помощь Киеву со стороны западных стран продолжает вызывать резкую критику со стороны Москвы, где считают, что это лишь усугубляет ситуацию и приносит больше страданий украинскому народу.