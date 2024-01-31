В апреле на Филиппинах и США состоятся совместные военные учения «Баликатан-2024»

В апреле Филиппины и Соединенные Штаты Америки проведут самые амбициозные совместные военные маневры под названием «Баликатан-2024». Эти учения пройдут на фоне возрастающего напряжения в районе Южно-Китайского моря, которое стало ареной территориальных споров между несколькими странами.

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По словам представителя ВС Филиппин, полковника Франсель Маргарет Падильи, новый цикл учений будет включать в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение качества подготовки и включение элементов кибербезопасности и информационных операций. Планируется, что в ходе «Баликатан-2024» учения пройдут в стратегически важных точках по всей стране.

Название маневров «Баликатан» в переводе с филиппинского означает "плечом к плечу", что символизирует тесное военное сотрудничество между двумя странами. В прошлом году в учениях участвовали более 17 600 военнослужащих из Филиппин и США, включая учения с боевой стрельбой в спорных водах Южно-Китайского моря.

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Южно-Китайское море является местом противостояния нескольких стран, включая Китай, Тайвань, Филиппины, Малайзию, Бруней, Индонезию и Вьетнам, из-за месторождений полезных ископаемых и рыбных запасов, а также из-за его ключевой роли в мировых транспортных маршрутах.