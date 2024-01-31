Европейский Союз решил направить доходы от замороженных активов Центрального банка России на восстановление Украины

Страны-члены Европейского Союза договорились о передаче доходов, полученных от хранения замороженных активов Центрального банка России, на нужды восстановления Украины. Это решение было принято на фоне продолжающегося конфликта, и хотя точный механизм перевода средств еще не разработан, уже ясно, что эти средства станут важной поддержкой для Киева.

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По информации от бельгийского представителя, который на данный момент возглавляет Совет ЕС, достигнута договоренность среди послов Евросоюза о направлении прибыли, получаемой от заблокированных активов России, в поддержку Украины. Кристиан Виганд, выступая за Еврокомиссию в столице ЕС, отметил значимость этого решения для способствования реабилитации украинского государства.

Всего ЕС, США, Япония и Канада заморозили около 300 миллиардов долларов активов российского центробанка, из которых около 200 миллиардов приходятся на Европу. По данным Euroclear, только за первые девять месяцев прошлого года было получено 3 миллиарда евро процентных доходов.

Однако план ЕС вызвал опасения насчет потенциального влияния на доверие к евро и стабильность мировых рынков. Согласно информации Reuters, в случае реализации этого плана Москва может обратиться в суд, подчеркивая, что такой захват активов будет равносилен краже.

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После заявления о намерении ЕС, Владимир Путин уже подписал указ, который предусматривает механизм временного контроля над иностранными активами в России в ответ на любые попытки конфискации российской собственности за рубежом.