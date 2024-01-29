Decathlon представляет три новые модели электровелосипедов Van Rysel E-GRVL, включая легкий велосипед весом около 14 кг и модель с мощным мотором Brose.

Decathlon анонсировала выпуск трех новых моделей электровелосипедов Van Rysel E-GRVL: E-GRVL AF MD, E-GRVL AF X30 и E-GRVL AF X35. Модель E-GRVL AF MD оснащена мотором Brose среднего расположения и крутящим моментом 70 Нм, в то время как E-GRVL AF X30 и X35 используют моторы Mahle с крутящим моментом 35 Нм. Особенностью одной из моделей является ее небольшой вес – около 14 кг.

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Электровелосипед E-GRVL AF MD отличается мотором Brose Drive T Mag мощностью до 250 Вт и аккумулятором на 400 Вт*ч. Кроме того, он оснащен покрышками Michelin Power Gravel и трансмиссией SRAM Apex с 12-скоростной кареткой. Рама велосипеда выполнена из алюминия 6061 с жесткой вилкой из углеродного волокна, средний вес составляет около 18 кг.

Модель E-GRVL AF X30 оснащена задним мотором Mahle X35 мощностью 250 Вт и крутящим моментом 40 Нм, а также аккумулятором на 250 Вт*ч. Этот 12-скоростной электровелосипед также оснащен трансмиссией SRAM Apex и покрышками Hutchinson Touareg. Весит он около 14 кг.

Также была анонсирована модель E-GRVL AF X35 с задним мотором Mahle X35 на 35 Нм и тремя уровнями помощи. В ней используется аккумулятор на 244 Вт*ч и велокомпьютер BC900 GPS. Велосипед оснащен трансмиссией SRAM XPLR, тормозами SRAM и покрышками Hutchinson Touareg. Его вес составляет около 14,8 кг.

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Decathlon планирует запустить продажи модели E-GRVL AF MD в Европе в марте по цене около €3 500. Пока неизвестно, когда модель появится в США и по какой цене, а также когда начнутся продажи моделей E-GRVL AF X30 и E-GRVL AF X35.