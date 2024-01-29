ЕС рассматривает меры экономического давления на Венгрию в ответ на блокирование страной финансовой помощи Украине, включая создание условий для снижения доверия инвесторов и ослабления национальной экономики.

Евросоюз рассматривает возможность воздействия на экономику Венгрии. Причина - нежелание страны одобрить выделение финансовой помощи Украине. По информации, опубликованной в британской газете Financial Times, в Европейском Союзе ведутся обсуждения о стратегии, которая может привести к ухудшению восприятия Венгрии среди инвесторов. Это может привести к падению курса национальной валюты и увеличению процентных ставок по кредитам.

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Венгрия сейчас мешает ЕС предоставить Украине обещанные €50 миллиардов. Эти деньги предназначены для поддержания работы госорганов, выплаты зарплат и пенсий. Все страны ЕС должны одобрить эту помощь.

Отмечается, что Венгрия уязвима из-за высокого уровня государственного долга и инфляции. В плане ЕС предполагается прекращение финансовой поддержки Венгрии со стороны других стран-членов. Это может спровоцировать падение интереса к инвестициям в венгерские облигации.

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Представители Евросоюза пока не дают официальных комментариев по этому вопросу.