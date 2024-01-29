В ответ на атаку дронов на американскую военную базу в Иордании, где погибли три солдата, США обдумывают ряд ответных мер, включая потенциальную скрытую операцию против Ирана.

США озабочены последствиями недавней атаки дронов на свою военную базу в Иордании, в результате которой погибли три американских солдата.

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Президент Джо Байден подтвердил этот инцидент и заявил о реакции на данную ситуацию. По информации Bloomberg, среди рассматриваемых вариантов - возможность скрытой операции против Ирана, так как предполагается, что атака могла быть осуществлена группами, поддерживаемыми Ираном.

Ситуация в регионе остается напряженной после событий в Иордании. В Вашингтоне обсуждаются стратегические меры, которые могут быть направлены против иранских чиновников. Иранские власти, в свою очередь, отрицают свою причастность к атаке, утверждая, что действия вооруженных групп в регионе не поддерживаются Тегераном.

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Напоминаем, что отношения между США и Ираном остаются напряженными с 2020 года, когда был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Текущее происшествие усиливает напряженность в отношениях между двумя странами и может привести к новым серьезным действиям.