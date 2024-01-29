Бывший президент США Дональд Трамп выразил сомнение в поддержке стран НАТО в случае нападения на США, критикуя альянс и его действия на мировой арене.

На предвыборном митинге в Лас-Вегасе, штат Невада, бывший президент США Дональд Трамп высказал сомнение в готовности стран-членов НАТО оказать помощь США в случае нападения. Трамп подчеркнул, что США вносят больше в бюджет НАТО, чем получают от альянса.

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"Мы платим за НАТО, и у нас от этого не так много выгоды", заявил Трамп.

"Я не хочу говорить это о НАТО, но если нам когда-нибудь понадобится их помощь, например, если на нас нападут, я не думаю, что они будут помогать", сказал Трамп. "Я знаю этих людей", добавил он.

По статье 5 устава НАТО, вооруженная агрессия против одного из членов альянса рассматривается как агрессия против всех его членов.

Трамп также высказывался критически о НАТО во время и после своего президентства, утверждая, что альянс устарел. Он ранее критиковал Германию и других союзников за недостаточное финансирование обороны.

Трамп также осудил действующего президента Джо Байдена за оказание военной помощи Украине в конфликте с Россией. Он обещал быстро завершить военные действия между Москвой и Киевом и восстановить мир в регионе, если будет переизбран.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение в реалистичности обещаний Трампа. Отвечая на вопрос NBC News, Зеленский заявил, что не знает, будет ли Трамп поддерживать Украину.

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Трамп остается ведущим кандидатом на номинацию от Республиканской партии в качестве противника Байдена. В этом месяце он легко занял первое место на первичных выборах в Айове и Нью-Гэмпшире. Его единственной конкуренткой в республиканской гонке остается бывший посол США при ООН Никки Хейли.