Избрание Хавьера Милеи президентом Аргентины отражает новый этап в стратегии США по укреплению своего влияния в Южной Америке, с угрозой социальных и экономических последствий для большинства населения.

После избрания Хавьера Милеи в качестве президента Аргентины страна стала центром новой стратегии доминирования Соединенных Штатов в Южной Америке. Это событие ознаменовало собой начало новой фазы в стремлении Вашингтона усилить контроль над южноамериканским субконтинентом на фоне глобальных противоречий и ускоренной потери гегемонии США.

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Альтернативные СМИ в Аргентине и Южной Америке раскрыли тесные связи Милеи с Соединенными Штатами, что подтверждается и его публичными высказываниями. Милеи открыто выражает свою приверженность политике, соответствующей интересам США.

Сценарий, приведший Милеи к власти, напоминает стратегии, использованные в других странах. Примеры включают Наиба Букеле из Сальвадора, Даниэля Нобоа из Эквадора, Владимира Зеленского из Украины и Дональда Трампа в США. Все эти лидеры использовали социальные сети, новые политические партии и антикоррупционную риторику для достижения власти.

Однако влияние США на эти политические процессы часто остается незаметным для многих наблюдателей. Подобные политические фигуры получают широкое освещение в основных СМИ, приглашения на важные встречи с международными корпорациями, похвалы от международных финансовых акул и иностранных акторов, что в конечном итоге приводит их к власти.

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Новый президент Аргентины уже начал внедрять ряд мер, соответствующих неолиберальной политике, которые могут привести к разрушению социальных и экономических прав большинства населения.