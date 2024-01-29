Напряженность между США и Венгрией усиливается из-за заявлений американского посла Дэвида Прессмана, обвинившего Венгрию в помощи России и угрозе использования средств давления со стороны США.

Ситуация между США и Венгрией обостряется на фоне заявлений американского посла в Будапеште, Дэвида Прессмана. В интервью для Financial Times он обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в нанесении ущерба интересам НАТО и оказании помощи России. Прессман ясно дал понять, что США располагают средствами давления на Венгрию и готовы их применить.

реклама

Прессман перечислил ряд действий Венгрии, которые вызывают беспокойство у США: отказ от поддержки вступления Украины в ЕС, препятствование финансовой поддержке Украины, встречи с Владимиром Путиным, сопротивление усилиям по отказу от российской энергии и противодействие закрытию кремлевских платформ в Венгрии. По его словам, все это усиливает изоляцию Венгрии от партнеров по НАТО и ЕС.

Отличительной чертой внешней политики Венгрии является отказ поставлять оружие Украине и использовать свою территорию для военной помощи Киеву со стороны НАТО. Орбан также выступил против некоторых экономических санкций в отношении России и наложил вето на дополнительные средства ЕС для Украины в размере 50 миллиардов евро.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В ответ на заявления Прессмана венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия не позволит внешним силам диктовать свои национальные интересы. "Никто не может нам навязывать, как мы должны вести нашу жизнь в пределах наших границ. Мнение иностранного гражданина или даже иностранного посла для нас не имеет значения", - заявил он.