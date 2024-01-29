В ответ на санкции, нацеленные на отмену военных переворотов, Мали, Буркина-Фасо и Нигер вышли из ECOWAS, обвинив организацию в предательстве своих основополагающих принципов и влиянии внешних сил, что вызывает беспокойство относительно региональной стабильности и будущего блока.

В знак протеста против санкций, Мали, Буркина-Фасо и Нигер объявили о своем выходе из Экономического сообщества западноафриканских государств (ECOWAS). Эти страны обвинили блок в применении "негуманных" мер, нацеленных на отмену военных переворотов в их регионах.

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Решение было объявлено в совместном заявлении, транслируемом на государственных телеканалах всех трех стран. В нем руководители выразили своё мнение о том, что за почти 50 лет своего существования ECOWAS отошел от своих первоначальных принципов и идеалов панафриканизма.

Кроме того, в заявлении говорится, что организация поддалась влиянию внешних сил, что привело к предательству её основных ценностей. Отмечается, что действия ECOWAS стали угрозой для благополучия народов членов блока.

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Это решение ознаменовало собой поворот в региональной политике и подняло вопросы о будущем ECOWAS и его роли в политической стабильности и экономическом развитии региона. Оно также подчеркивает возрастающее напряжение между африканскими государствами и международными блоками в условиях глобального политического давления.