Решение США о приостановке выдачи новых лицензий вызвало беспокойство в Европе, зависящей от американских поставок, особенно на фоне сокращения импорта газа из России.

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение приостановить выдачу новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Это решение последовало после давления со стороны экологических организаций. Однако оно вызвало беспокойство в Европе, которая сильно зависит от поставок американского СПГ.

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США сейчас являются крупнейшим в мире экспортером СПГ. Однако приостановка выдачи новых лицензий может оказать влияние на этот статус. Власти США намерены переоценить воздействие экспорта СПГ на климат, экономику и национальную безопасность.

По данным Bloomberg, решение не затронет уже выданные лицензии. Но оно повлияет на новые проекты, которые ожидают одобрения. Это может замедлить реализацию проектов, важных для европейских потребителей.

Это беспокоит Европу, особенно после сокращения поставок газа из России. Напомним, что импорт российского газа в ЕС упал с 160 миллиардов кубометров в 2022-2023 годах до одной трети. В то же время поставки СПГ из США в Европу утроились, достигнув почти 60 миллиардов кубометров.

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Германия особенно озабочена, поскольку более 80% ее импорта СПГ приходится на США. Тем не менее, ожидается, что поставки из США продолжатся, учитывая значительные доходы, которые американцы получают от экспорта СПГ в ЕС.