Бойкот американских компаний в мусульманских странах Ближнего Востока в ответ на поддержку этих компаний Израиля в конфликте с Газой приводит к усилению местных брендов и бизнеса.

В свете последних событий на Ближнем Востоке, где мусульманские страны активно бойкотируют американские компании вроде Coca-Cola, McDonald's и Starbucks за их поддержку Израиля.

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Этот бойкот является реакцией на продолжающийся конфликт между Израилем и палестинскими территориями. После того как Израиль объявил войну ХАМАС в ответ на их атаку 7 октября, в результате которой погибли около 1200 израильтян, и последующих обстрелов Газы, унесших жизни более 30 000 палестинцев, антиизраильские настроения в регионе усилились.

По данным Bloomberg, акции Americana Restaurants International, владельца сетей KFC, Pizza Hut и других, упали на 27% на саудовской бирже за последние три месяца. В Турции продажи Coca-Cola сократились на 22% в четвертом квартале 2023 года после того, как страна официально присоединилась к бойкоту.

Крис Кемпчински, генеральный директор McDonald's, заявил о "серьезных бизнес-последствиях" бойкота, однако не раскрыл подробностей об убытках. В октябре франшиза McDonald's в Израиле спровоцировала критику, предложив бесплатные обеды израильским военным. Компании Starbucks, IBM и Nestlé также столкнулись с бойкотом.

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Местные предприятия, напротив, испытывают подъем. В Кувейте кофейни показали рост прибыли. Кафе Astrolabe в Иордании отчиталось о 30-процентном увеличении продаж после отказа от продажи американских и французских товаров. В Египте компания Spiro Spathis, производитель напитков, сообщила о резком увеличении заказов.