Предлагается обмен, предусматривающий освобождение всех заложников, оставшихся в руках ХАМАС, в обмен на прекращение огня на срок в четыре месяца.

Согласно последним отчетам Wall Street Journal, арабские посредники выступили с инициативой, которая может способствовать урегулированию конфликта в секторе Газа. Предлагается обмен, предусматривающий освобождение всех заложников, оставшихся в руках ХАМАС, в обмен на прекращение огня на срок в четыре месяца.

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В рамках этого плана предусмотрено начальное шестинедельное перемирие, в течение которого будут освобождены заложники, включая детей, женщин и тех, кто нуждается в медицинской помощи. В ответ на это Израиль обязуется освободить значительное количество палестинских заключенных и усилить гуманитарную поддержку сектора Газа.

Согласно договоренности, ХАМАС должен будет освободить военнопленных женщин, затем мужчин и передать Израилю останки погибших солдат. Отмечается, что данное предложение подкреплено международными гарантиями, в том числе поддержкой со стороны Соединенных Штатов, что может способствовать достижению долгосрочного мирного соглашения и положить конец конфликту в Газе.

На данный момент стороны не выразили официальную позицию по данному предложению, и переговоры продолжаются. Принятие данной стратегии может привести к долгосрочному перемирию, но пока еще неясно, будет ли она реализована.

С октября 2023 года в секторе Газа разгорелся острый конфликт между Израилем и ХАМАСом. Из-за этого конфликта, по имеющимся данным, погибли более 1200 человек, а около 240 были похищены. В ответ на ракетные обстрелы, Израиль начал наземное вторжение с целью нейтрализации активистов ХАМАС и спасения заложников.

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Предыдущая договоренность о временном перемирии и обмене пленными, достигнутая при посредничестве Катара, истекла 1 декабря 2023 года, и предполагается, что ХАМАС все еще удерживает более 100 заложников.