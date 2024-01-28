В четверг правительство Мали расторгло мирное соглашение с повстанцами-туарегами

В четверг правительство Мали объявило о завершении мирного соглашения с туарегскими повстанцами. По сообщениям, военные власти решили, что соглашение невозможно сохранить из-за невыполнения обязательств другими сторонами и "враждебных действий", проведенных Алжиром, который выступал посредником.

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В пятницу Мали выпустила указ о создании комитета для организации национальных диалогов о мире и примирении, сообщили СМИ. Это решение пришло после прекращения соглашения 2015 года с туарегскими сепаратистами.

По информации, малийский президент полковник Ассими Гойта подписал приказ, в котором говорится, что "Комитет Межмалийского диалога о мире и национальном примирении" будет "ответственным за подготовку и организацию" этого диалога. В этот комитет будут включены президент, вице-президент, генеральный докладчик и другие члены.

Также указ устанавливает шаги, которые правительство должно предпринять для подготовки к диалогу. Пока нет информации о сроках или о том, какие группы будут включены в диалог. Согласно указу, президент комитета будет руководить его работой, координировать и контролировать её и предоставлять обновления президенту страны.

Напомним, что беспорядки в Мали начались в 2012 году, когда туареги захватили северную часть страны. Несмотря на соглашение между повстанцами и правительством Мали в 2015 году, напряженность в регионе не уменьшилась.

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Ранее на этой неделе малийские власти прекратили "Соглашение о мире и примирении в Мали" 2015 года, также известное как Алжирское соглашение. МИД Алжира выразил глубокую обеспокоенность этим решением, считая его "опасным для Мали и всего региона, который стремится сохранить мир и стабильность".