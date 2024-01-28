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События, развивающиеся на Украине, продолжают оставаться горячей точкой мировой политики, и в этом контексте российская разведка выразила серьезные опасения относительно возможных провокаций, которые могут быть организованы со стороны Запада. Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки России, подчеркнул в своем интервью агентству Sputnik, что с усилением военных операций на украинской территории вероятность проведения разных провокаций против России значительно возрастает.
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"В наше время, когда Запад сталкивается с неудачами в ходе конфликта на Украине, возможность проведения разных провокаций очень высока", - сказал Нарышкин.
Ранее Мария Захарова, официальный представитель МИД России, также предупреждала об опасности провокаций, которые могут включать использование токсинов западного производства с целью обвинения России в применении химического оружия.
Однако Нарышкин выразил уверенность в том, что, даже если такие провокации будут организованы, они не принесут долгосрочных результатов.
Служба внешней разведки также оценила заявления Запада о предполагаемых планах России нападения на НАТО как часть информационной войны, направленной на оправдание гибридной агрессии Запада против России. Хотя такие утверждения получили широкое распространение в СМИ, они были опровергнуты как фейковые новости официальным представителем Кремля, Дмитрием Песковым.
С момента начала военной операции России на Украине в феврале 2022 года мировое сообщество продолжает следить за развитием событий. Западные страны ввели санкции против России и усилили военную поддержку Украины. Несмотря на попытки начать переговоры, конфликт до сих пор остается неразрешенным и представляет серьезную угрозу мировой стабильности.