Вероятность того, что Запад, проигрывающий на Украине, организует новые провокации против России, очень высока, но они не будут иметь долгосрочного эффекта, поскольку ложь сегодня быстро обнаруживается.

События, развивающиеся на Украине, продолжают оставаться горячей точкой мировой политики, и в этом контексте российская разведка выразила серьезные опасения относительно возможных провокаций, которые могут быть организованы со стороны Запада. Сергей Нарышкин, глава Службы внешней разведки России, подчеркнул в своем интервью агентству Sputnik, что с усилением военных операций на украинской территории вероятность проведения разных провокаций против России значительно возрастает.

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"В наше время, когда Запад сталкивается с неудачами в ходе конфликта на Украине, возможность проведения разных провокаций очень высока", - сказал Нарышкин.

Ранее Мария Захарова, официальный представитель МИД России, также предупреждала об опасности провокаций, которые могут включать использование токсинов западного производства с целью обвинения России в применении химического оружия.

Однако Нарышкин выразил уверенность в том, что, даже если такие провокации будут организованы, они не принесут долгосрочных результатов.

Служба внешней разведки также оценила заявления Запада о предполагаемых планах России нападения на НАТО как часть информационной войны, направленной на оправдание гибридной агрессии Запада против России. Хотя такие утверждения получили широкое распространение в СМИ, они были опровергнуты как фейковые новости официальным представителем Кремля, Дмитрием Песковым.

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С момента начала военной операции России на Украине в феврале 2022 года мировое сообщество продолжает следить за развитием событий. Западные страны ввели санкции против России и усилили военную поддержку Украины. Несмотря на попытки начать переговоры, конфликт до сих пор остается неразрешенным и представляет серьезную угрозу мировой стабильности.