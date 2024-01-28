Samsung Galaxy S24 представил новую функцию замедленной съемки, но с ограничением разрешения видео, что вызывает вопросы у пользователей.

В новой серии смартфонов Galaxy S24 от Samsung одной из ярких особенностей является возможность преобразования обычных видеороликов в видео с эффектом замедленной съемки. Этот трюк реализуется с помощью технологии интерполяции кадров, общей для телевизоров и других медиа-устройств, исчисляемых с 70-х годов прошлого века. Однако появилась информация о том, что эта функция будет ограничена, и возможно, не всем пользователям это понравится.

реклама

Согласно имеющейся информации, Galaxy S24 обладает ограничением по разрешению для видеороликов, создаваемых с помощью искусственного интеллекта в режиме замедленной съемки. Согласно источнику, функцию нельзя использовать для видео ниже 720p или выше 8K разрешения. Так что если вы планируете создать замедленное видео, вам придется удостовериться, что ваше видео находится в пределах этих разрешений, чтобы избежать проблем с использованием функции.

Почему вообще применяется это ограничение по разрешению? Искусственный интеллект должен правильно анализировать видео, для которого он генерирует кадры. Если качество видео низкое или видео слишком сложное для обработки, работа искусственного интеллекта может быть затруднительной.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Скорее всего многих пользователей устроит это ограничение. Ведь, во-первых, никто на самом деле не записывает видео менее чем с разрешением 720p, и трудно придумать, что можно сделать с видео разрешением 8K. Что касается остальных разрешений, то они все еще пригодны для использования, и если вам нужно применить эффект замедленной съемки, искусственный интеллект Galaxy S24 всегда к вашим услугам.