Google разрабатывает инновационный инструмент для переноса eSIM на Android, что облегчит жизнь многих пользователей и может стать стандартом для будущих смартфонов.

Google готовится представить удобный инструмент для переноса eSIM, который станет доступен всем пользователям Android. Это важный шаг в направлении унификации и стандартизации eSIM по всему миру, что обещает упростить жизнь многих.

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По последним данным, один из владельцев Galaxy S24 Ultra получил возможность перенести свою eSIM с предыдущего устройства, просто отсканировав QR-код. Что интересно, это удалось сделать как на Galaxy S24 Ultra, так и на Pixel 8 Pro. Если это станет доступно всем, то скорее всего станет стандартной функцией для большинства смартфонов в ближайшем будущем.

Ранее Samsung предложил свой собственный инструмент для переноса SIM с One UI 5.1, но он ограничивался устройствами Galaxy. Сейчас с последними обновлениями поддержка eSIM расширяется на более широкий спектр Android-устройств.

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На данный момент функция переноса eSIM доступна только для пользователей T-Mobile. Однако с увеличением популярности eSIM, можно ожидать, что она станет доступной для множества других операторов и устройств. Этот шаг приближает нас к будущему, где перенос профилей eSIM между устройствами станет простым и доступным для всех.