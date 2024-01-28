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Mirakl
iPad отмечает 14 лет: путь от новаторства до современных вызовов
Первый Apple iPad был выпущен 14 лет назад, открывая совершенно новую категорию портативных компьютеров благодаря Стиву Джобсу

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Сегодня исполняется 14 лет с момента запуска первого iPad компанией Apple, который был представлен Стивом Джобсом. Это устройство открыло новую категорию в мире портативных компьютеров, предложив уникальный опыт использования с большим экраном, не конкурируя при этом с iPhone.

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Первый iPad весил 680 г и имел 9.7-дюймовый экран, толстые рамки и характерную кнопку "Домой". Официальный релиз в США состоялся 3 апреля 2010 года по цене $499. Несмотря на сравнительно высокую стоимость, устройство быстро завоевало популярность, получив положительные отзывы критиков. За первые 80 дней было продано три миллиона экземпляров iPad.

С течением времени Apple развивала линейку iPad, добавляя функции, делающие его более похожим на ноутбук, включая поддержку клавиатуры и мыши. Однако некоторые пользователи считают, что компания ограничивает возможности iPad, чтобы не ущемлять продажи Mac.

На сегодняшний день рынок планшетов в значительной степени занят Apple, но компания сталкивается с уменьшением продаж оборудования. По слухам, Apple сократила заказы на OLED-панели для предстоящей линейки iPad Pro на 30%, ожидая снижения спроса на новые модели. Текущие модели iPad с чипом M2 остаются вполне функциональными, и многие потребители не видят смысла в обновлении до моделей M3 в условиях текущего экономического климата.

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Тем не менее впечатляет, что Apple смогла поддерживать этот сегмент рынка на протяжении столь долгого времени, учитывая трудности, с которыми сталкиваются многие компании из-за недостатка инноваций или признания рынка. iPad может испытывать временные трудности, но интересно будет увидеть, какие корректировки Apple внесет в ближайшем будущем.

#новости #ipad #компьютеры #стив джобс
Источник: wccftech.com
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