AMD выпустила драйвер XDNA для Linux, расширяющий поддержку процессоров с технологией "Ryzen AI". Это обновление позволяет пользователям Linux полноценно использовать продвинутые функции ИИ в APU сериях Phoenix и Strix.

AMD представила новый драйвер XDNA для пользователей Linux, нацеленный на улучшение работы процессоров с технологией "Ryzen AI". Этот шаг расширяет возможности использования APU серий Phoenix и Strix на платформе Linux.

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Впервые анонсированный на CES 2023 ускоритель Ryzen AI от AMD представляет собой специализированный ИИ-компонент, интегрированный в процессоры Ryzen. Этот копроцессор способен обрабатывать до четырех ИИ-потоков одновременно, что позволяет повысить многозадачность и увеличить отзывчивость системы на 35% по сравнению с использованием одного потока ИИ.

Новый драйвер XDNA, выпущенный AMD, позволяет полностью раскрыть потенциал Ryzen AI на Linux, предоставляя пользователям доступ к усовершенствованным функциям ИИ. До этого момента Linux не поддерживал эти функции в полной мере.

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Этот шаг AMD является значимым продвижением в интеграции ИИ-технологий в системы на базе Linux, открывая новые горизонты для разработчиков и пользователей, стремящихся использовать передовые возможности ИИ в своих проектах и повседневной работе.