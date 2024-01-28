Соединенные Штаты планируют разместить ядерные боеголовки в Великобритании на базе Королевских ВВС Лейкенхит. Это решение приходит на фоне ухудшения отношений между США и Россией.

По последним данным The Telegraph, Соединенные Штаты намерены усилить свое ядерное присутствие в Великобритании, реагируя на увеличившееся напряжение в отношениях с Россией. Планы включают в себя размещение американских ядерных боеголовок на базе Королевских ВВС Лейкенхит в Великобритании.

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Данное решение является обратным шагом, по сравнению с ранее принятой политикой США. Напомним, что американское ядерное оружие было выведено из Великобритании в 2008 году, после его размещения там во времена холодной войны. Однако, текущие международные обстоятельства побуждают Вашингтон к изменению своей стратегии.

В рамках этого плана предполагается, что США развернут в Великобритании гравитационные бомбы B61-12, обладающие трёхкратной мощностью, по сравнению с атомной бомбой, сброшенной на Хиросиму. Это усиление ядерного потенциала призвано укрепить оборонную мощь НАТО в регионе.

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Реакция России на данные планы не заставила себя долго ждать. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что размещение американского ядерного оружия в Великобритании будет рассматриваться Кремлем как шаг, увеличивающий уровень международной напряженности и потенциальной угрозы безопасности.