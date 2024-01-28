Новая штурмовая винтовка Heckler & Koch G95A1, выбранная для Бундесвера, столкнулась с проблемами точности в реальных условиях.

Новая штурмовая винтовка Heckler & Koch G95A1, выбранная правительством Германии для замены Heckler & Koch G36, столкнулась с проблемами точности в реальных условиях. Это создает угрозу для амбициозного плана перевооружения Германии на сумму 100 миллиардов евро и вызывает критику планов министра обороны Бориса Писториуса.

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Согласно конфиденциальному отчету федеральных аудиторов, испытания новой винтовки проводились с использованием гражданских боеприпасов и не соответствовали военным стандартам. Испытания допускали длительные перерывы между выстрелами и проводились при комнатной температуре, что вызывает сомнения в эффективности винтовки при экстремальных температурах.

Аудиторы выразили беспокойство по поводу смягчения требований к испытаниям и указали на необходимость использования боевых боеприпасов для гарантии соответствия винтовки требованиям войск. В январе 2023 года испытания были протолкнуты на фоне спешки и давления со стороны правительства.

Министр обороны Борис Писториус уволил главу агентства по оборонным закупкам за медленные темпы внедрения нового вооружения, подчеркнув приоритет времени в проектах вооружений. Однако аудиторы предупреждают, что стремление ускорить проекты не должно происходить за счет качества и функциональности.

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Винтовка G95A1 уже поставлена командованию спецназа Германии и дивизии быстрых сил, а также экспортирована во Францию. В планах закупить достаточное количество винтовок для всей армии численностью 180 000 человек к 2025 году.