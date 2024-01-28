По данным Минобороны России, российские войска добились успехов, отразив атаки и нанеся ВСУ значительные потери.

Согласно последним обновлениям Минобороны России, войска РФ добились значительных успехов, отразив украинские атаки и нанеся потери украинским силам.

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На Донецком и Запорожском фронтах российские войска успешно отразили атаки Вооруженных сил Украины, причинив им значительные потери. В Донецкой области две атаки были эффективно отражены, при этом украинская сторона потеряла до 250 военнослужащих, две бронемашины и самоходную гаубицу "Акация". Боевая группа «Юг» в районе Донецка провела успешные артиллерийские удары, нейтрализовав дополнительный личный состав и военную технику Украины в нескольких населенных пунктах.

На Запорожском фронте российские войска заявляют о потерях со стороны Украины до 20 военнослужащих, боевой бронемашины и двух автомобилей. Использовалась артиллерийская поддержка для ударов по подразделениям 63-й механизированной бригады ВСУ.

На юге Донецкой области российские войска успешно отбили четыре атаки, украинская сторона потеряла до 115 военнослужащих и две самоходные гаубицы "Акация". Подразделения боевой группы «Восток» сыграли ключевую роль в отражении атак.

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Помимо этих успехов, российская ПВО перехватила семь ракет из систем залпового огня HIMARS и Vampire, а также уничтожила 28 украинских беспилотников в различных районах Донецкой, Луганской и Херсонской областей.