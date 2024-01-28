Apple предложил новый план для App Store в ЕС, вызвав критику от Epic Games и Коалиции за справедливость приложений. План включает новые сборы и комиссии, а также требует "нотариального заверения" приложений. Критики считают, что он противоречит Закону ЕС о цифровых рынках и поддерживает антиконкурентное поведение.

План Apple по открытию App Store в Европейском Союзе встретил сильную критику от генерального директора Epic Games Тима Суини и Коалиции за справедливость приложений, в которую входят Epic Games и Spotify. Критики обвиняют компанию в поддержании "незаконной антиконкурентной схемы" и введении новых сборов, что, по их мнению, противоречит Закону ЕС о цифровых рынках.

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Apple предложила план, позволяющий продавать приложения для iOS как в App Store, так и на сторонних платформах, но с сохранением определенного контроля и новых комиссий. Например, приложения, продаваемые на сторонних площадках, должны получить "нотариальное заверение" от Apple. Кроме того, предлагается ввести "плату за основную технологию", составляющую 0,50 евро за каждую первую годовую установку приложения, превышающую 1 миллион.

Этот план также изменяет структуру комиссий: разработчики будут платить Apple 17% или 10% комиссии, плюс потенциальные затраты на обработку платежей и новый сбор. По оценкам Apple, бесплатное приложение с 10 миллионами загрузок в ЕС будет платить компании около 407 000 долларов США в месяц.

Коалиция за справедливость приложений заявляет, что план Apple ставит разработчиков перед выбором между двумя антиконкурентными и незаконными вариантами. Они призывают Европейскую комиссию отклонить этот план, считая его несоответствующим целям DMA по повышению конкуренции и справедливости на цифровом рынке.

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Тим Суини критикует план Apple, называя его незаконной антиконкурентной схемой и обвиняя в введении новых нежелательных сборов и налогов.