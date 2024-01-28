Обновление Google Chrome устраняет необходимость эмуляции для работы браузера на устройствах Arm и призвано улучшить производительность и эффективность использования энергии.

Google объявил о важном обновлении для своего браузера Chrome на Windows, добавив встроенную поддержку архитектуры Arm64. Это обновление появилось в последней версии Chrome Canary, устраняя необходимость в режиме эмуляции для браузера на устройствах с Arm.

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Хотя веб-браузер Chromium уже поддерживает Arm64, и конкуренты Firefox и Edge предлагают эту поддержку на протяжении нескольких лет, Google только недавно реализовал эту функцию в Chrome. Задержка в добавлении поддержки Arm64 могла быть связана с относительно меньшим количеством ПК с Windows на базе Arm64.

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Отсутствие встроенной поддержки Arm в браузере может приводить к повышенному потреблению энергии аккумулятора и снижению производительности. Пользователи устройств Arm, использующие Chrome до этого обновления, могли замечать медленную работу и проблемы с производительностью, которые теперь должны быть устранены с новой поддержкой.