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Дрон NASA "Индженюити" вынужден уйти на пенсию после 72 полетов на Марсе из-за повреждения лопасти во время последнего полета. Аппарат, который был первым созданным человеком летательным аппаратом, полетевшим над другой планетой, приземлился на Марс вместе с марсоходом Perseverance в апреле 2021 года.
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Индженюити изначально был разработан как технологическая демонстрация и предназначался для выполнения до пяти испытательных полетов в течение 30 дней. Однако NASA использовало дрон для выполнения десятков миссий, в том числе в качестве разведчика для Perseverance. В результате Индженюити пролетел "более чем в 14 раз дальше запланированного, набрав более двух часов общего времени полета".
Администратор NASA Билл Нельсон отметил, что лопасти ротора дрона изготовлены из углеродного волокна. Исследуется возможность того, что лопасть ударилась о землю при посадке.
Несмотря на завершение миссии Индженюити, NASA планирует использовать данные и полученные уроки от дрона для проектирования будущих летательных аппаратов, которые могли бы приземляться и взлетать на Марсе. "Индженюити проложил путь для будущих полетов в нашей солнечной системе и ведет за собой более умные и безопасные человеческие миссии на Марс и дальше", добавил Нельсон.