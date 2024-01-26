NASA объявила об окончании миссии дрона "Индженюити" на Марсе после повреждения лопасти во время 72-го полета. Дрон провел на Марсе почти три года и совершил более 70 полетов, превзойдя первоначальные ожидания. NASA планирует использовать опыт Индженюити для разработки будущих летательных аппаратов для Марса.

Дрон NASA "Индженюити" вынужден уйти на пенсию после 72 полетов на Марсе из-за повреждения лопасти во время последнего полета. Аппарат, который был первым созданным человеком летательным аппаратом, полетевшим над другой планетой, приземлился на Марс вместе с марсоходом Perseverance в апреле 2021 года.

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Индженюити изначально был разработан как технологическая демонстрация и предназначался для выполнения до пяти испытательных полетов в течение 30 дней. Однако NASA использовало дрон для выполнения десятков миссий, в том числе в качестве разведчика для Perseverance. В результате Индженюити пролетел "более чем в 14 раз дальше запланированного, набрав более двух часов общего времени полета".

Администратор NASA Билл Нельсон отметил, что лопасти ротора дрона изготовлены из углеродного волокна. Исследуется возможность того, что лопасть ударилась о землю при посадке.

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Несмотря на завершение миссии Индженюити, NASA планирует использовать данные и полученные уроки от дрона для проектирования будущих летательных аппаратов, которые могли бы приземляться и взлетать на Марсе. "Индженюити проложил путь для будущих полетов в нашей солнечной системе и ведет за собой более умные и безопасные человеческие миссии на Марс и дальше", добавил Нельсон.