Tesla готовит к выпуску доступный электромобиль стоимостью $25 000, известный как "Redwood". Производство планируется начать в июне 2025 года на заводе в Техасе.

Tesla разрабатывает новый бюджетный электромобиль, который планируется выпустить в июне 2025 года под рабочим названием "Redwood". Стоимость этого автомобиля ожидается в пределах $25 000, что делает его одним из самых доступных в линейке Tesla.

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Компания уже приступила к сбору предложений от поставщиков для компонентов, рассчитывая на производство 10 000 единиц в неделю, что в годовом исчислении составляет около 520 000 автомобилей.

По планам, новый компактный кроссовер будет собираться на заводе Tesla в Техасе. В рамках подготовки к созданию этой модели, сотрудники Tesla провели анализ автомобиля Honda Civic, чтобы узнать секреты создания недорогих автомобилей.

Илон Маск, генеральный директор Tesla, ранее на ежегодном собрании акционеров заявил о планах запуска двух новых продуктов, которые увеличат продажи примерно на 5 миллионов единиц в год. Среди этих новинок ожидается именно этот бюджетный электромобиль.

Впрочем, у компании Tesla не все идет гладко. Несмотря на продвижение в производственных технологиях, компания должна справиться с высокой стоимостью батарей, что является значительной частью затрат на производство электромобилей. По оценкам экспертов, маржа нового электромобиля Tesla может составить всего около 4%.

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Также перед Tesla стоит задача увеличить производство аккумуляторов 4680, чтобы соответствовать графику запуска нового автомобиля к 2025 году.