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Google представила смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro в новом мятном цвете
Google представляет Pixel 8 и Pixel 8 Pro в новом цвете, добавив свежий мятный вариант к линейке. Новый цвет не вносит изменений в характеристики устройств, но делает их более привлекательными для пользователей. Компания также анонсировала обновление функций для всех поддерживаемых устройств Pixel.

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Компания Google обновила свою серию смартфонов Pixel 8, представив модели Pixel 8 и Pixel 8 Pro в новом мятном цвете. Этот шаг, предпринятый компанией, не только освежает внешний вид смартфонов, но и добавляет дополнительный вариант выбора для потребителей.

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Новый мятный цвет Pixel 8 и Pixel 8 Pro выглядит свежо и стильно, с сочетанием матовой задней стеклянной панели и глянцевого блока камер. Это придает устройствам особенный и привлекательный вид. Цены на новые модели остаются прежними: $699 за базовую версию Pixel 8 и $999 за Pixel 8 Pro. Продажи начнутся уже в эту пятницу.

С точки зрения технических характеристик и функциональности, новые модели Pixel 8 идентичны предыдущим версиям, выпущенным в прошлом году. Однако новый цвет делает их более заметными на рынке мобильных устройств.

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Помимо обновления цветовой гаммы, Google также анонсировала обновление функций для всех поддерживаемых устройств Pixel, что подчеркивает стремление компании к постоянному улучшению пользовательского опыта.

#новости #google #pixel 8 pro #pixel 8
Источник: wccftech.com
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