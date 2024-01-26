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Компания Google обновила свою серию смартфонов Pixel 8, представив модели Pixel 8 и Pixel 8 Pro в новом мятном цвете. Этот шаг, предпринятый компанией, не только освежает внешний вид смартфонов, но и добавляет дополнительный вариант выбора для потребителей.
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Новый мятный цвет Pixel 8 и Pixel 8 Pro выглядит свежо и стильно, с сочетанием матовой задней стеклянной панели и глянцевого блока камер. Это придает устройствам особенный и привлекательный вид. Цены на новые модели остаются прежними: $699 за базовую версию Pixel 8 и $999 за Pixel 8 Pro. Продажи начнутся уже в эту пятницу.
С точки зрения технических характеристик и функциональности, новые модели Pixel 8 идентичны предыдущим версиям, выпущенным в прошлом году. Однако новый цвет делает их более заметными на рынке мобильных устройств.
Помимо обновления цветовой гаммы, Google также анонсировала обновление функций для всех поддерживаемых устройств Pixel, что подчеркивает стремление компании к постоянному улучшению пользовательского опыта.